Директор «Баварии»: мы очень заинтересованы в покупке Кейна

Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о возможном переходе нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна в стан мюнхенцев.
«Ни для кого не секрет, что мы очень заинтересованы в покупке Кейна. Всё, что сказал Ули Хёнесс (ранее почётный президент «Баварии» заявил, что Кейн изъявил желание перейти в мюнхенский клуб. — Прим. «Чемпионата») — верно.
Но для нас лучше всего придерживаться того, что сказал Томас Тухель. Трава не вырастет быстрее, если вы будете её тянуть», — приводит слова Дризена журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
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