В ЦСКА ответили на вопрос, будут ли убирать граффити Марио Фернандеса со стадиона
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что болельщики армейского клуба подписывают петицию, чтобы убрать граффити с изображением защитника Марио Фернандеса со стадиона «ВЭБ Арена». Сегодня, 17 июля, санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе Фернандеса.
«По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Марио Фернандес расторг контракт с ЦСКА в 2022 году. Представители армейцев уверяли, что у игрока было «джентльменское соглашение» о возвращении в клуб, однако москвичи не стали платить бразильскому «Интернасьоналу» за переход футболиста.
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