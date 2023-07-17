Украинская ассоциация вновь потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в очередной раз обратилась к УЕФА и ФИФА с требованием отреагировать на участие крымских клубов «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) в чемпионате России.
«Мы неоднократно обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола допустить крымские клубы к участию в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению нарушения всех существующих правил и норм.
Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счёт, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» провели первые матчи во втором российском дивизионе. УАФ расценивает такие действия как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА, а также решения УЕФА об особом статусе крымского футбола. УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА», — говорится в письме УАФ в адрес ФИФА, опубликованном пресс-службой украинской ассоциации.
- 17 июля 2023
-
22:59
-
22:50
-
22:42
-
22:42
-
22:27
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:02
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:36
-
21:32
-
21:28
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
20:52
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:07
-
19:54
-
19:49
-
19:49
-
19:32
-
19:29
-
19:28
-
19:25
-
19:20