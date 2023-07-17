Шалимов — о Зареме Салиховой: трогать меня не надо. Я значу для «Спартака» больше, чем она
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Игорь Шалимов резко ответил Зареме Салиховой, жене экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая не раз обсуждала его в публичном поле.
«Как я отнёсся к словам Заремы о том, что «Краснодар» наконец-то научился выбирать тренеров, а не делает выбор только между Шалимовым, Кононовым и Мусаевым? Отнёсся спокойно. Зарема – это кто? Она жена Федуна. Она очень хотела дать интервью Собчак, поговорить про футбол, когда она пила пиво.
Трогать меня не надо. Есть разница: что я для «Спартака» значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым, но не со мной», – сказал Шалимов в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Шалимов играл за «Спартак» на протяжении пяти лет (с 1986 по 1991 год). С красно-белыми он становился чемпионом СССР в 1989 году.
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