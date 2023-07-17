Фофана в ближайшее время станет игроком «Аль-Насра» — Романо
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Полузащитник «Ланса» Секо Фофана перейдёт в саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сумма трансфера составит около € 25–30 млн. Футболист уже успел пройти первую часть медицинского обследования.
В сезоне-2022/2023 на счету Фофана 39 матчей за «Ланс» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
Ранее сообщалось об интересе со стороны «Аль-Насра» к форварду «Баварии» Садио Мане.
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