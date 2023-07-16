«Аль-Наср» предложил Мане из «Баварии» контракт на € 25 млн

Саудовский «Аль-Наср» постарается подписать сенегальского нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане этим летом и уже предложил форварду контракт на € 25 млн в год, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, 31-летний футболист не входит в планы мюнхенского клуба на следующий сезон и, скорее всего, уйдёт из команды в летнее трансферное окно. Один из претендентов на игрока – саудовский «Аль-Наср», уже начал переговоры с «Баварией» и самим Мане в попытках подписать его. Они предложили Садио трёхлетний контракт на € 25 млн в год, переговоры продолжаются.
31-летний Мане ушёл из «Ливерпуля» в «Баварию» в 2022 году после шести лет в клубе. В Мюнхене Садио в 38 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой истекает летом 2025 года.
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