Евгений Ловчев: письмо Фернандеса должно быть озаглавлено: «Миром правит бабло»

Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал заявление защитника «Зенита» Марио Фернандеса о невозвращении в ЦСКА.

«Почитал заявление Марио по разрыву с ЦСКА. На мой взгляд, его письмо должно быть озаглавлено «Миром правит бабло — чего вы от меня-то хотите?» Понятно, что сейчас и ЦСКА, и Фернандес будут отстаивать свою правду. Там есть зацепки у обоих фигурантов истории. У ЦСКА в том, что отпустили бесплатно, без компенсации, у Марио — что он потерял несколько миллионов на зарплате, уйдя бесплатным.

Но надо исходить из другой вещи. У нас в СССР была идеология, в соответствии с которой всё и выстраивалось. Игрок работал на клуб, а заканчивая, не жил впроголодь — в этом же клубе и работал, его не бросали. А потом развалился Союз, коммунизм построить обещать перестали, и мы увидели, что те, кто внезапно разбогател — они же и не работали, просто получили богатство из-за того, что близки к власти. Если так в стране, почему в футболе должно быть иначе.

Я слышу рассказы Саши Бородюка, который говорит, что «Шальке» до сих пор о нём помнит и периодически помогает — и понимаю, что даже при капитализме есть отношение, и идеология денег имеет чёткие резоны.

Понимаю, о чём говорит Марио. Почему он должен платить за своё возвращение? Если его хотят, пусть платят. Он понимает, что как только закончится контракт, он останется один. Надо рвать своё сейчас.

Немного удивлён медлительностью ЦСКА. Три недели вести переговоры очень долго. Надо быть начеку в таких моментах. Предполагаю, что там думали, что игрок у них в долгу, дали дорогу в российский футбол, он попал в сборную, заработал денег — вот и будет покладистый. Нету больше никаких покладистых. Потому что нет клубов в РПЛ, которые будут тебя содержать после окончания карьеры. Думы только о сегодняшнем дне. Что будет завтра — гори оно огнём. Если так думают, клубы, почему приезжий бразилец должен думать иначе. Он просто вырывает своё», — написал Ловчев в телеграм-канале.