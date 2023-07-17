«Лилль» усилил состав перспективным игроком сборной Исландии

Полузащитник сборной Исландии Хакон Харальдссон подписал контракт с французским «Лиллем» до 2028 года, сообщает пресс-служба «догов».

20-летний атакующий хавбек стал настоящим открытием чемпионата Дании, где Харальдссон выступал за «Копенгаген». По ходу сезона-2022/2023 Хакон провёл 45 матчей за клуб, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач, чем помог команде выиграть «золотой» дубль (чемпионат и Кубок страны).

Игрок, способный закрыть практически любую позицию в атаке, также проявил себя в Лиге чемпионов, сыграв во всех восьми матчах «Копенгагена» на турнире. Молодой исландец, в частности, был признан лучшим игроком матча с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 6-м туре группового раунда. Его гол спас датчан от поражения.

За сборную Исландии Харальдссон провёл 11 матчей (1 гол). Французские СМИ сообщают, что «Лиллю» полузащитник обошёлся в сумму около € 17 млн.