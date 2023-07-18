«Интер» сделал предложение по трансферу Мораты в размере € 15 млн

«Интер» сделал очередную попытку по приобретению нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мораты, сообщает Sport Italia.
По информации источника, боссы «нерадзурри» сделали «матрасникам» предложение в размере € 15 млн. Миланский клуб намерен подписать испанского нападающего в ближайшее время после того, как сорвался переход форварда «Челси» Ромелу Лукаку.
Мората забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось о согласии Мораты перейти в другой итальянский клуб — «Рому».
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