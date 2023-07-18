«Аль-Наср» Роналду разгромно проиграл «Сельте» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались испанская «Сельта» и саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Команды играли на стадионе «Алгарве» в Португалии. Разгромную победу со счётом 5:0 одержал испанский клуб.
Криштиану Роналду вывел «Аль-Наср» на поле с капитанской повязкой и был заменён на 48-й минуте. Ещё один звёздный новичок команды, полузащитник Марсело Брозович, провёл на поле 54 минуты.
На 52-й минуте матча с поля был удалён защитник «Аль-Насра» Абдулелах Аль-Амри. После этого саудовская команда пропустила пять голов. В составе «Сельты» отличались Гаэль Алонсо, Мигель Родригес и Йорген Ларсен.
Напомним, испанскую команду возглавляет Рафаэль Бенитес. Ранее сообщалось о возможном новичке «Аль-Насра» — полузащитнике «Ланса» Секо Фофана.
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