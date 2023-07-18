Рубен Невеш объяснил своё решение продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш объяснил решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Привлёк проект, но главный фактор — конечно, моя семья. Шанс дать им жизнь, о которой я мечтал. Это главная причина, почему у меня не было сомнений.

У меня трое детей, милая жена, так что мне надо заботиться о них. Самый главный трофей в моей карьере — это они», — приводит слова Невеша пресс-служба «Аль-Хиляля».

Ранее Рубен Невеш играл за английский «Вулверхэмптон». К «волкам» португалец присоединился из «Порту» в 2017 году. В португальской команде хавбек был самым молодым капитаном в истории. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. До окончания контракта игрока с «Вулверхэмптоном» оставался один год.