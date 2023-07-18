Иско обвинил спортивного директора «Севильи» в нападении

Полузащитник Иско раскрыл детали конфликта со спортивным директором «Севильи» Рамоном Мончи. Футболист покинул испанский клуб в декабре 2022 года.

«Когда Лопетеги ушёл, и приближалось зимнее трансферное окно, я увидел в клубе много странных вещей. Для начала вызвали моего представителя, чтобы найти выход для меня, предварительно ничего со мной не обсудив, поэтому как только я узнал, пошёл разговаривать напрямую с Мончи. Я сказал ему: «Слушай, я не знаю, что происходит, я не знаю, любишь ли ты меня или нет, но будь со мной честен, и мы исправим это без проблем. Я в твоём распоряжении».

Не знаю, какой экономический кризис мог быть у «Севильи», но после того разговора все пошло не так. Я просто хотел узнать мнение клуба. После этого разговора Мончи стал говорить, что я хочу уйти, что было неправдой, и стал каждый день звонить и мне, и моему адвокату, принуждая нас подписать расторжение. Поэтому я пошёл поговорить с ним еще раз и сказал ему: «Послушай, Мончи, ты не честен со мной или с людьми, которым говоришь. Я хочу остаться, а ты продолжаешь говорить, что я хочу уйти».

А потом был небольшой конфликт… Я сказал ему, что он самый лживый человек, которого я когда-либо встречал в мире футбола, и он напал на меня. Он подошёл ко мне и схватил меня за шею, мы отошли и нас пришлось разнимать. Как вы понимаете, после этого я не хотел оставаться там ни при каких обстоятельствах. И хотя мне было жаль, потому что у меня были очень хорошие отношения с моими товарищами по команде, и болельщики прекрасно относились ко мне, я не мог чувствовать себя комфортно в клубе, где спортивный директор нападает на меня», — приводит слова Иско Marca.