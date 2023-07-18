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Лапорта рассказал, какого игрока Хави попросил подписать первым в летнее трансферное окно

Лапорта рассказал, какого игрока Хави попросил подписать первым в летнее трансферное окно
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о просьбе главного тренера команды Хави подписать полузащитника Илкая Гюндогана в летнее трансферное окно.

«Гюндоган был первым футболистом, которого попросил подписать Хави этим летом. Для меня большая честь, что он выбрал наше предложение. Мы сделали хорошее предложение, но на его столе оно было не самым лучшим», — приводит слова Лапорты Goal.

В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. «Горожане» смогли оформить требл по итогам минувшего сезона.

«Барселона» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, подопечные Хави набрали 88 очков и оторвались от мадридского «Реала» на 10 баллов.

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