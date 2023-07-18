Марио Фернандес объяснил выбор игрового номера в «Зените»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал, почему принял решение выступать в команде под шестым игровым номером.

«Если честно, это был один из свободных номеров, который мне больше всего понравился. Да, практически всю жизнь играл под вторым номером, но он в команде занят. В этом нет абсолютно ничего страшного. С таким же удовольствием выбрал «шестёрку» и буду играть под ней», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

32-летний Марио Фернандес подписал контракт с новой командой по схеме «1+1». О его переходе стало известно вчера, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022-2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.