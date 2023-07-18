Ветеран ЦСКА — о Венделе: нужно вводить санкции, создавать прецедент

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что ситуация с полузащитником Венделом должна побудить клубы вводить санкции против легионеров.

«Что касается Вендела, тебя отпустили, трагедия в семье произошла, но ты должен вернуться. Контракт подписал, значит должен тренироваться, должен играть. Скажи: «Ребят, я хочу уехать», тебе будут искать команду. Если будут видеть, что ты играешь, находишься в форме, тогда и нормальные предложения будут, и ты поедешь. Но как он найдёт команду, если он не тренируется? Как его продавать, я не пойму.

Вот такую работу бы найти, контракт подписал, и сиди дома, занимайся делами, тебе зарплату платят, зачем выполнять свои прямые обязанности? Надо, наверное, и санкции вводить, обращаться куда-то по поводу того, что игрок не вернулся. Надо прецедент создавать», — приводит слова Масалитина Metaratings.