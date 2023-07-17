Малком: не знаю, когда Вендел вернётся в «Зенит». У него проблемы в семье
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком ответил, что не знает, когда его одноклубник Вендел вернётся в расположение клуба.
«Не знаю, когда Вендел вернётся в «Зенит». Знаю, что у него проблемы в семье. Важнее, что мы завоевали Суперкубок и многие бразильцы здесь. Я очень рад этому!» — сказал Малком в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В субботу, 15 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА в серии пенальти — 5:4. Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.
Напомним, 26-летний Вендел по-прежнему находится в Бразилии, он не принимал участия в предсезонной подготовке «Зенита», которая началась в конце июня. Сообщалось, что он может покинуть клуб.
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