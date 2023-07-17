Малком: не знаю, когда Вендел вернётся в «Зенит». У него проблемы в семье

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком ответил, что не знает, когда его одноклубник Вендел вернётся в расположение клуба.

«Не знаю, когда Вендел вернётся в «Зенит». Знаю, что у него проблемы в семье. Важнее, что мы завоевали Суперкубок и многие бразильцы здесь. Я очень рад этому!» — сказал Малком в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В субботу, 15 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА в серии пенальти — 5:4. Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.

Напомним, 26-летний Вендел по-прежнему находится в Бразилии, он не принимал участия в предсезонной подготовке «Зенита», которая началась в конце июня. Сообщалось, что он может покинуть клуб.