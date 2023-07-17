В «Фенербахче» опровергли информацию о возможном переходе Вендела

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг слухи о потенциальном переходе полузащитника «Зенита» Вендела.

«Неправда, что Вендел может перейти в «Фенербахче», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее инсайдер Фабио Алейшо сообщил, что Вендел перейдёт в «Палмейрас» или «Фенербахче». По словам источника, с «Зенитом» ведут переговоры директора бразильского и турецкого клубов, а также представители самого футболиста. Решение должно быть принято в ближайшее время.

Отметим, что 26-летний Вендел по-прежнему находится в Бразилии, он не принимал участия в предсезонной подготовке «Зенита», которая началась в конце июня. Без него команда успела сыграть на Кубке Pari Премьер, а также выиграть Суперкубок России.