Рапопорт: школа и система ЦСКА качественно работают, делают ставку на молодых игроков

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт комплиментарно отозвался о подходе ЦСКА, который предполагает ставку на собственных молодых игроков.

«У ЦСКА тоже были кадровые проблемы — Ваня Обляков не играл, Карраскаль, Медина ушел в «Спартак». Но я приветствую работу тренера Владимира Федотова. Он «вытащил» на свет целую группу молодых футболистов, дает им играть. Уже в матчах с «Динамо» армейцы показали много новых людей. И в игре против «Зенита» вместе Зайнутдинова, который блестяще действовал, вышел молодой паренек — я даже его фамилию не знаю, хотя внимательно слежу за юношеским и молодежным футболом.

Раз появляются такие люди в «обойме», это говорит о том, что школа и система ЦСКА качественно работают. Мне кажется, это правильный путь. Не думаю, что у армейского клуба сейчас есть финансовые возможности покупать таких игроков, как Малком или Клаудиньо, что мы видим в «Зените». ЦСКА будет делать ставку на своих молодых ребят, а ребята там есть очень интересные. Даже по игре с «Зенитом» это было видно», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».