Гюндоган: видел, как горели глаза Левандовского, когда мы говорили о «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган вспомнил, как нападающий команды Роберт Левандовски рассказал ему о делах клуба. Это случилось ещё до перехода Гюндогана в стан сине-гранатовых.
«Левандовски? Я разговаривал с ним недавно. Он рассказал мне о клубе, средиземноморском образе жизни, городе. После матча Польша — Германия Роберт говорил со мной о «Барселоне», его глаза горели в этот момент, я видел, как сильно ему нравится быть частью «Барсы». Тер Штеген также написал мне», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.
32-летний Гюндоган подписал контракт с командой на два года с возможностью продления ещё на сезон. Он перешёл в клуб на правах свободного агента, ранее Илкай семь лет играл за «Манчестер Сити».
Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны». Видеоролик:
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