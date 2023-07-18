Гюндоган рассказал о реакции Гвардиолы на его уход в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился информацией о том, как он уведомил своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолу о своём решении покинуть «Манчестер Сити».
«Мне было важно, чтобы Пеп узнал об этом первым. Я выразил ему свою признательность. Он выглядел грустным, но мне показалось, что он также был счастлив, что я перехожу в клуб его детства, в клуб, который он любит.
Пеп всё ещё фанат «Барсы», он смотрит все матчи. Когда мне будет нужно узнать что-либо о клубе и о городе, я обращусь к нему за советом», — приводит слова Гюндогана Eurosport.
В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. «Горожане» смогли оформить требл по итогам минувшего сезона.
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