«Фламенго» подтвердил переговоры по Клаудиньо. Игрок заявлял, что останется в «Зените»

Директор «Фламенго» Бруно Шпиндель заявил, что клуб продолжает переговоры с «Зенитом» о переходе полузащитника Клаудиньо. Ранее футболист сообщил, что останется в российской команде.

«Поездка в Россию? Пока ничего не планируется, но мы продолжаем переговоры, они очень сложные. Клаудиньо — игрок высокого уровня, он играет за сильный клуб, сильный клуб в финансовом плане. Это чемпион России, который только что выиграл Суперкубок. Это чрезвычайно сложные переговоры», — приводит слова Шпинделя Sou da Nação Fla в «Твиттере».

Помимо заявлений самого Клаудиньо, об отсутствии предложений у «Зенита» по игроку заявлял тренер команды Вильям де Оливейра. Контракт футболиста с российской командой истекает летом 2027 года.