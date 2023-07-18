Американская футболистка перенесёт четвёртую операцию за 13 месяцев

Футболистка «Энджел Сити» и сборной США Кристен Пресс рассказала, что ей предстоит четвёртая операция из-за разрыва крестообразной связки колена, который был получен 13 месяцев назад.

«На пути к выздоровлению у меня было три операции на колене. Каждый раз думала, что нахожусь на этапе возвращения, но раз за разом узнавала, что нахожусь у подножья ещё более страшной и высокой горы под названием «ещё одна операция». Кто-то назовёт это неудачей, но мне это не нравится, ведь это подразумевает, что у меня был другой путь. Хочу сказать, что меня ждёт ещё одна операция.

В этом месяце начнётся чемпионат мира. Первая игра сборной США состоится ровно через 13 месяцев после первой операции. Пока не был объявлен состав, признаюсь, за последний год не было ни дня, чтобы я не верила в то, что окажусь на турнире. Даже после трёх перенесённых операций. Я плакала, когда в феврале врачи мне сказали, чтобы я забыла о предстоящем сезоне…

Честно, не горю желанием возвращаться на поле, я не теряю себя, когда не играю. Не скучаю по футболу, но это не значит, что я совсем не хочу возвращаться», — написала Пресс в соцсетях.