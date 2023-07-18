Газизов: в «Спартаке» считают, что ничего мне не должны. Я смеюсь до сих пор, балдею

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о ходе своих судебных тяжб с экс-владельцем красно-белых Леонидом Федуном, рассказав, что не заметил некоторых моментов в договоре о расторжении контракта с клубом.

«Есть наши с тобой трудовые отношения. Ты договариваешься, что они заканчиваются, мы пожали руки, подписали документ, в котором чётко написаны условия. А потом тебе говорят: «А мы неправильно одну точку написали». И это всё меняет. Дурак я, что не увидел эту точку? Да, дурак. Что-то не разглядел, раз документ до сих пор оспаривается.

В «Спартаке» считают, что ничего не должны. Слушайте, это уже такие юридические казусы… Я смеюсь до сих пор, балдею. Что смешного? То, что тебе изначально пишут: это — белое, а это — чёрное. А потом: «Ой, всё наоборот!» — приводит слова Газизова Sport24.