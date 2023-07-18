Газизов: Федун — сумасшедше богатый человек, барин. Негоже ему говорить с простолюдинами
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением об экс-владельце московской команды Леониде Федуне, сравнив себя с простолюдином, а функционера с барином.
«Стоит ли кто-то за Федуном в истории с судом? Да нет. Он сумасшедше богатый человек, он всего этого добился сам, ему тут никто не нужен. Я могу ему позвонить, но он не берёт трубку. Негоже барину разговаривать с простолюдинами. Он барин, а я простолюдин. Наверное, он так считает», — приводит слова Газизова Sport24.
Напомним, между мужчинами продолжаются судебные тяжбы. Газизов подаёт иски к Федуну, требуя некоторых выплат, положенных ему за время работы в «Спартаке». Федун покинул московский клуб в августе 2022 года.
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