Вендел не скрывает желания перейти во «Фламенго» — Goal
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Полузащитник «Зенита» Вендел, а также представители бразильского футболиста не скрывают желания, чтобы игрок продолжил карьеру во «Фламенго». Об этом сообщает Goal.
По сведениям источника, 25-летний футболист был близок к переходу в бразильскую команду летом 2022 года, однако отказался от предложения, подписав новый контракт с «Зенитом». Это ситуация удивила руководство «Фламенго», которое было уверено в осуществлённом трансфере. Теперь они хуже относятся к представителям футболиста, ныне он не входит в число их приоритетов.
Соглашение между Венделом и «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года. Футболист подписал контракт на улучшенных условиях летом 2022 года.
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
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