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«Зенит» готов снизить цену за Вендела, если «Палмейрас» предложит несколько игроков

«Зенит» готов снизить цену за Вендела, если «Палмейрас» предложит несколько игроков
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Полузащитник «Зенита» Вендел входит в сферу интересов «Палмейраса». Ранее появилась информация, что за переход 25-летнего футболиста российский клуб запросил € 25 млн, но он готов снизить цену, если «Палмейрас» включит в сделку игроков. Об этом сообщает журналист Раиса Симплицио в «Твиттере».

Источник не сообщает, каких конкретно футболистов «Зенит» желает видеть в этом переходе, однако подобную схему клуб уже проверял на сделке с «Коринтиансом», когда взамен Юри Алберто получил Роберта Ренана, Ду Кейроса, Педро, а также аренды Ивана и Густаво Мантуана, который в дальнейшем был выкуплен.

Ранее появилась информация, что «Зенит» открыт к аренде Вендела, но хочет выручить за неё деньги. Контракт Вендела истекает летом 2027 года.

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