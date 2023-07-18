Стало известно, кого «Зенит» может получить от «Палмейраса» в обмен на Вендела
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Санкт-петербургский «Зенит» может получить от бразильского «Палмейраса» нападающего Кевина в качестве части компенсации за переход полузащитника Вендела. Об этом сообщает Nosso Palestra.
По информации источника, Кевина ещё не поставили в известность о его возможном уходе в «Зенит», однако позиция футболиста в отношении продолжения карьеры в России также пока неясна.
У Кевина уже было предложение о переходе в украинский «Шахтёр», однако «Палмейрас» отклонил этот вариант.
Кевин привлекает руководство «Зенита», а Вендел хотел бы покинуть санкт-петербургский клуб.
20-летний Кевин — воспитанник «Палмейраса». В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей за все команды системы клуба и отметился в них восемью голами и пятью голевыми передачами.
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