Матыцин — об участии крымских клубов во Второй лиге: у нас не должно быть никаких барьеров

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался об участии крымских клубов в российских турнирах.
«У нас не должно быть никаких барьеров, в частности, в деятельности федераций, для того чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы. Сейчас, с моей точки зрения, как говорят, Рубикон перейдён, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий по поводу того, куда нас и когда будут допускать или не будут. Поэтому, считаю, надо выстраивать свою национальную систему без всяких оговорок и пускать команды для участия – как детские, так и профессиональные, любительские для общих соревнований», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».
Напомним, в июне «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия в чемпионате Второй лиги.
- 18 июля 2023
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