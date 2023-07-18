Матыцин — об участии крымских клубов во Второй лиге: у нас не должно быть никаких барьеров

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался об участии крымских клубов в российских турнирах.

«У нас не должно быть никаких барьеров, в частности, в деятельности федераций, для того чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы. Сейчас, с моей точки зрения, как говорят, Рубикон перейдён, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий по поводу того, куда нас и когда будут допускать или не будут. Поэтому, считаю, надо выстраивать свою национальную систему без всяких оговорок и пускать команды для участия – как детские, так и профессиональные, любительские для общих соревнований», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в июне «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия в чемпионате Второй лиги.