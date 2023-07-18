Шунин: на Братский кубок с ЦСКА пришло много болельщиков, игроки соскучились по такому

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о Братском кубке, в котором бело-голубые сыграли с ЦСКА (5:0 и 6:3).
«Хочу сказать, что сейчас у нас был Братский кубок с ЦСКА и пришло очень много болельщиков. Наша фанатская трибуна была заполнена практически полностью, и атмосфера была потрясающей. Мы по этому соскучились. Хочу, чтобы наши болельщики это знали. Мы слышим их поддержку и очень хотели бы, чтобы они за нас болели и переживали.
Понятно, что это был товарищеский турнир и обе команды находились под большими нагрузками. Но могу сказать, что в такой классной атмосфере очень хотелось играть в футбол. И мы получали огромное удовольствие даже при том, что ноги не бежали, так как в день игры у нас была утренняя тренировка почти два часа. Было тяжело, но болельщики нам помогали двигаться и бежать вперёд. Получились интересные матчи с обилием голов, плюс были классные челленджи. Здорово, что болельщики оставались на них и аплодировали нашим вратарям, когда они забивали и выигрывали», — приводит слова Шунина пресс-служба бело-голубых.
- 18 июля 2023
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