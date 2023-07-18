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Шунин: когда Марцел Личка только пришёл, то показался очень положительным человеком

Шунин: когда Марцел Личка только пришёл, то показался очень положительным человеком
Марцел Личка
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Марцела Лички.

«Марцел знает четыре языка минимум. Когда он только пришёл, то показался очень положительным человеком. Он сказал, что для него очень важны человеческие качества и хороший коллектив. Его двери всегда открыты для футболистов. Он хочет, чтобы мы приезжали на завтрак и общались все вместе. Марцел попросил нас не сидеть в телефонах, а больше разговаривать, узнавать друг у друга, у кого какое настроение. Всё это должно нам помочь. Личка располагает к себе. Так не всегда бывает. К некоторым тренерам кто-то боится зайти и спросить лишний раз, например, про своё место в команде», — приводит слова Шунина пресс-служба бело-голубых.

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