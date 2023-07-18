Мостовой: Шалимов сильнее Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша. Они ноунеймы

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о тренерских качествах известного тренера Игоря Шалимова и его иностранных коллег, в разное время работавших в чемпионате России, отметив, что российский специалист гораздо сильнее наставников-легионеров.

«Шалимов назвал Тедеско говном? Я про него ещё два года назад это говорил — все повторяют за мной. Но Игорь, конечно, резко сказал, я такого не говорил. Вот приезжают эти тренеры к нам в страну, а люди делают из них не пойми кого. Надо уважать и любить своих.

Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол. Шалимов, безусловно, сильнее их. Как можно вообще его сравнивать с этими? Игорь 10 лет в Италии в футбол играл. Вы чего? Эти люди даже во сне такого не видели. Он априори сильнее их! Пусть они выйдут на поле и попробуют сделать то, что делал Мостовой, Канчельскис или Колыванов. Они в жизни такое не сделают! Все эти тренеры — ноунеймы, потому что в футбол никогда не играли! Например, пойду я сейчас в больницу и мне друг скажет: «Давай со мной пойдёшь операцию проводить?» Ну как такое возможно? Это из серии: «Я не умею, но рядом постою». Вот так и работают эти иностранцы!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Шалимов в качестве главного тренера работал в «Краснодаре», «Химках», «Ахмате» и «Урале».

Доменико Тедеско после «Спартака» успел поработать с «РБ Лейпциг», а сейчас возглавляет сборную Бельгии.

Андре Виллаш-Боаш до перехода в «Зенит» работал в «Порту», «Челси» и «Тоттенхэме», а после ухода из петербургского клуба — в «Марселе».