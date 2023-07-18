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В «Сочи» назвали задачу команды на новый сезон РПЛ

В «Сочи» назвали задачу команды на новый сезон РПЛ
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что команде по итогам сезона поставлена задача закрепиться в верхней части таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Просто войти в топ-8 или постараться финишировать повыше? Думаю, что постараться. Мы были серебряными призёрами, поэтому хотим быть наверху. А какие будут результаты, покажет только время.

Велик ли кредит доверия у главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова? Считаю, что некорректный вопрос. Как можно работать с тренером, если нет ему доверия? Есть такие клубы, которые назначают тренеров, в которых не уверены?» — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Главным тренером «Сочи» на предстоящий сезон станет Дмитрий Хохлов.

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