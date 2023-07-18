Месси и Бускетс провели первую тренировку в составе «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский полузащитник Серхио Бускетс провели первую тренировку в составе «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба в «Твиттере».

Фото: ФК «Интер Майами»

Отметим, что оба футболиста были представлены в качестве новых игроков «Интер Майами» позавчера, 16 июля. И Месси, и Бускетс перешли в команду на правах свободного агента, так как их контракты с «ПСЖ» и «Барселоной» соответственно истекли 30 июня 2023 года.

Отметим, что Месси с Бускетсом долгое время играли вместе за «Барселону», выиграв свыше двух десятков трофеев. Месси покинул клуб в 2021-м и на два сезона отправился в «ПСЖ». Бускетс же всю взрослую карьеру до нынешнего момента провёл в составе родного клуба.

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