В «Спартаке» объяснили, почему Соболев и Медина не сыграют в товарищеском матче с «Нефтчи»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему игроки команды Александр Соболев и Хесус Медина не сыграют в товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи».

«Бонгонда в заявке, а Медина — нет. У него и у Соболева небольшие повреждения, поэтому тренерский штаб рашил их поберечь.

Не могу сказать, что с Соболевым и Мединой что-то серьёзное. Матч всё-таки товарищеский, лучше не рисковать. Посмотрим, выпустят ли нашего второго новичка на замену. Решать тренерам», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» встретится с азербайджанским «Нефтчи» сегодня, 18 июля. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Для команды Гильермо Абаскаля этот матч станет последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки. Следующую встречу красно-белые проведут в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.