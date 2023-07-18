В «Спартаке» объяснили, почему Соболев и Медина не сыграют в товарищеском матче с «Нефтчи»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему игроки команды Александр Соболев и Хесус Медина не сыграют в товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи».
«Бонгонда в заявке, а Медина — нет. У него и у Соболева небольшие повреждения, поэтому тренерский штаб рашил их поберечь.
Не могу сказать, что с Соболевым и Мединой что-то серьёзное. Матч всё-таки товарищеский, лучше не рисковать. Посмотрим, выпустят ли нашего второго новичка на замену. Решать тренерам», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, «Спартак» встретится с азербайджанским «Нефтчи» сегодня, 18 июля. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Для команды Гильермо Абаскаля этот матч станет последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки. Следующую встречу красно-белые проведут в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.
- 18 июля 2023
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