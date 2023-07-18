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«Спартак» объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с «Нефтчи»

«Спартак» объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с «Нефтчи»
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Московский «Спартак» объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи». Игра пройдёт сегодня, 18 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
18 июля 2023, вторник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Зиньковский, Промес, Мелёшин.

Для команды Гильермо Абаскаля этот матч станет последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки. Следующую встречу красно-белые проведут в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

Прошлый сезон красно-белые завершили на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка.

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