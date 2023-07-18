«Спартак» объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с «Нефтчи»

Московский «Спартак» объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи». Игра пройдёт сегодня, 18 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Зиньковский, Промес, Мелёшин.

Для команды Гильермо Абаскаля этот матч станет последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки. Следующую встречу красно-белые проведут в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

Прошлый сезон красно-белые завершили на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка.