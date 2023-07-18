В «Спартаке» не стали отвечать на вопрос о возможном переходе Санчеса из «Тоттенхэма»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе колумбийского защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в состав российской команды.
«Санчес? Мы не комментируем трансферные слухи. Работа ведётся, об этом говорил наш генеральный директор. Добавить пока нечего. Давайте дожидаться официальной информации. Трансферная кампания пока не закончена», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Давинсона Санчеса в «Спартак» за € 13,3 млн, а сторона игрока просит зарплату в размере € 3 млн.
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017-го. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне 27-летний защитник сыграл 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
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