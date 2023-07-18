Гладилин: Фернандес не балласт какой-то, а хорошо знакомый всем игрок. Он усилит «Зенит»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

«Фернандес – сильный футболист, профессионал и может играть на разных позициях. Он усилит команду. Это ведь не балласт какой-то, а хорошо знакомый всем игрок.

Марио свое наберет. Все знают его уровень. И Семак в том числе. Я бы на месте тренера тоже с удовольствием взял бы его в свою команду. Он приведет себя в порядок и закроет любую позицию. Его не надо учить играть и объяснять тактику. Марио и так все знает и умеет. Он отработает те вложения, что сделал в него клуб.

С Фернандесом заключили контракт всего на год? Это бизнес. Сейчас он нужен, завтра его отпустят или продадут. Это стратегия клуба, о которой знают только руководители. Может, они кого-то хотят продать. А Фернандес закроет эту позицию. Он опытный, его не надо обучать. Могут быть разные варианты», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».