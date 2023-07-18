УЕФА оценит ситуацию с участием крымских клубов во Второй лиге

УЕФА готовит оценку по участию крымских клубов в ЛЕОН-Второй лиге России и находится в постоянном контакте с Российским футбольным союзом (РФС) по этому вопросу.
«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления. Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола», — передаёт слова пресс-службы УЕФА ТАСС.
Напомним, ранее украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза из организаций. УАФ осудила включение клубов из Крыма в чемпионат России, заявив, что разрешение на участие команд в российских турнирах показывает безразличие к действиям страны. Ассоциация попросила ФИФА и УЕФА принять меры, которые не допустят продолжения процесса лицензирования клубов. Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» провели первые матчи во втором российском дивизионе.
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