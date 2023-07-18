БАТЭ уверенно обыграл «Партизани» в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 18 июля, прошёл ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и албанским «Партизани». Встреча прошла на стадионе «Вароши» (Мезёкёвешд, Венгрия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Первая встреча между командами завершилась вничью со счётом 1:1.

БАТЭ открыл счёт в матче на 71-й минуте матча после гола Владислав Малькевич с передачи Дмитрия Антилевского. Албанская команда пыталась отыграться в оставшееся время матча, но гол Дмитрия Подстрелова с передачи Александр Шестюка на 90+12 минуте убил интригу в матче и установил окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, белорусская команда одержала победу по сумме двух встреч (3:1) и пробилась во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.