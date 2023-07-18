В «Спартаке» отреагировал на информацию о задержаниях фанатов после матча с «Нефтчи»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что у него нет информации касательно задержанных органами правопорядка болельщиков красно-белых.

«Я сейчас с вами, поэтому на данный момент нет информации. Надеюсь, что всё будет нормально. Мы будем в контакте со всеми службами. Будем следить за ситуацией с болельщиками.

Для клуба история с файерами может не очень хорошо закончиться? Ребят, мне сейчас очень сложно гадать — это всё предположения. Мы будем в контакте со всеми службами. Очень надеюсь, что всё обойдётся без инцидентов», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, что по ходу товарищеской игры между «Спартаком» и «Нефтчи» ОМОН заблокировал выход фанатам красно-белых после пирошоу.