«Зря жгли файеры». Гендиректор «Спартака» высказался о приостановке матча с «Нефтчи»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал приостановку товарищеского матча между красно-белыми и «Нефтчи» из-за зажжённых болельщиками файеров.
«Мы соскучились по фанатам, поэтому картинка была шикарная. Мне очень не хватает фанатов на стадионе. Эпизод, когда матч был приостановлен? Я не до конца понимаю процедуру, поэтому сейчас будем выяснять. Если я правильно понимаю, есть какие-то правила безопасности, по которым должны были остановить — пока дым был на поле. К счастью, игру возобновили. Как фанату мне было неприятно и непонятно.
Но, видимо, есть правила, которые надо выполнять. Мне сейчас сложно прокомментировать, как определяется, когда нужно, а когда не нужно останавливать. На данный момент у меня информация, что остановили из-за дыма. Что было неприятно? Что матч приостановили. Хотелось бы динамики. Файеры? Думаю, что зря жгли файеры. Можно было удержаться и атмосфера при этом была бы крутой. Надеюсь, что дальше всё будет нормально», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 18 июля 2023
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