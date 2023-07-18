Капитан «Спартака» Джикия высказался о матче с «Оренбургом» в первом туре РПЛ

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу стартового матча Российской Премьер-Лиги, где красно-белые будут принимать «Оренбург».

«Первая домашняя игра с «Оренбургом». Понятное дело, что нужно хорошо стартовать: очень важно одержать победу в начале чемпионата. Готовимся в Тарасовке, прошли хорошие тренировочные циклы. Сегодня была заключительная контрольная игра перед стартом чемпионата. Есть ещё несколько дней сделать кое-какие корректировки, ориентируясь на сегодняшнюю игру — и в бой», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 18 июля, «Спартак» уверенно обыграл азербайджанский «Нефтчи» со счётом 2:0. Для команды Гильермо Абаскаля этот матч стал последним товарищеским в рамках предсезонной подготовки. Следующую встречу красно-белые проведут уже в рамках Российской Премьер-Лиги — 23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.