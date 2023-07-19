Сергей Шавло: надеюсь, «Спартак» поборется за чемпионство. «Зенит» надо подвинуть

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло предположил, какое место займут красно-белые по итогам сезона-2023/2024.

«Трансферы у «Спартака» ещё не закончились, поэтому сложно сказать, какое место может занять команда. Все думают, что если есть трансферы, то можно любое место занять. Надо эти трансферы интегрировать. Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом», ЦСКА, «Динамо», «Краснодаром». Думаю, в тройке красно-белые будут, но надо уже «Зенит» подвинуть, а то они много выиграли. Верю в Абаскаля. Единственная проблема — как он разберётся со всеми футболистами.

Сейчас в команде переизбыток игроков. Может возникнуть противоречия между российскими футболистами и иностранцами. Молодым игрокам надо давать дорогу, поэтому могут быть конфликты, хотя, смотря тренировки, климат в команде хороший. Как игры пойдут, всё будет по-другому восприниматься. Абаскаль – молодой специалист, посмотрим, как он выйдет из этой ситуации с футболистами», – цитирует Шавло «РБ Спорт».