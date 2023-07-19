Фанаты жгли пиротехнику, Бонгонда разводил руками. Фото с матча «Спартак» — «Нефтчи»

18 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в товарищеском матче «Спартак» одержал победу над «Нефтчи» из Баку. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Павел Мелёшин на 34-й минуте, а через несколько минут красно-белые увеличили преимущество. Забил Квинси Промес с передачи Антона Зиньковского. Во втором тайме голов не было, матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Спартака».
На игре присутствовали активные болельщики «Спартака», которые во время матча зажгли на трибунах несколько файеров. После этого выходы на «Открытие Банк Арене» были заблокированы сотрудниками ОМОН.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Нефтчи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 19 июля 2023
-
10:01
-
09:59
-
09:52
-
09:41
-
09:34
-
09:33
-
09:12
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:43
-
08:37
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
07:45
-
07:35
-
07:25
-
07:15
-
07:02
-
06:34
-
06:23
-
06:18
-
06:13
-
06:06
-
05:59
-
05:39
-
05:35
-
05:28
-
05:20
-
05:17
-
05:15