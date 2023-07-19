Фанаты жгли пиротехнику, Бонгонда разводил руками. Фото с матча «Спартак» — «Нефтчи»

18 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в товарищеском матче «Спартак» одержал победу над «Нефтчи» из Баку. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Павел Мелёшин на 34-й минуте, а через несколько минут красно-белые увеличили преимущество. Забил Квинси Промес с передачи Антона Зиньковского. Во втором тайме голов не было, матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Спартака».

На игре присутствовали активные болельщики «Спартака», которые во время матча зажгли на трибунах несколько файеров. После этого выходы на «Открытие Банк Арене» были заблокированы сотрудниками ОМОН.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Нефтчи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.