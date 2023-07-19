Защитник «Интер Майами» поделился впечатлениями об атмосфере на первой тренировке Месси

Защитник «Интер Майами» Деандре Йедлин оценил ажиотаж вокруг первой официальной тренировки нападающего Лионеля Месси с командой. В занятии также принимал участие другой новичок клуба из Флориды Серхио Бускетс.

Во время тренировки над полем летали вертолёт и дроны, которые снимали мероприятие. Занятие посетили порядка 200 представителей медиа. Перед его началом Месси и Бускетс прошли через коридор из игроков «Интер Майами», которые приветствовали новобранцев.

«Это похоже на то, как если бы Майкл Джордан играл за границей. Знаете, как я уже говорил, я не мог и подумать, что всё это случится в то время, когда я буду играть. Но я так рад, что это произошло», — приводит ESPN слова Йедлина.

Дебют Месси и Бускетса за новый клуб должен состояться 21 июля, когда «Интер Майами» сыграет в Кубке лиг с «Крус Асулем».