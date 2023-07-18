«Аль-Хиляль» договорился с «Зенитом» о переходе Малкома — Ariyadhiah

Саудовский «Аль-Хиляль» договорился с петербургским «Зенитом» о переходе Малкома, сообщает Ariyadhiah.

По информации источника, «Аль-Хиляль» сделал «Зениту» исключительное предложение о покупке игрока. На этой неделе Малком пройдёт медицинское обследование перед подписанием окончательного контракта.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022-го заключил новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В составе «Зенита» бразилец стал четырёхкратным чемпионом России, а также один раз выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны. Зимой 2023 года Малком получил российское гражданство.

В сезоне-2022/2023 Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ. В 27 играх он отличился 23 забитыми мячами и семью результативными передачами.