«Палмейрас» отказался от перехода Вендела из-за требований «Зенита» — Ge Globo
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Вендел, вероятно, не окажется в «Палмейрас» в летнее трансферное окно. Бразильский клуб вёл переговоры о переходе 25-летнего футболиста, но отказался после запрашиваемой цены и требований игрока. Об этом сообщает Ge Globo.
По сведениям источника, «Зенит» хочет получить € 20 млн, из которых € 5 млн — в качестве бонусов. «Палмейрас» понимает, что ещё сможет снизить цену, но она в любом случае будет недосягаемой для клуба. Также бразильцев смущают требования Вендела по зарплате.
Сообщается, что переговоры ещё закрыты, но представители «Палмейраса» понимают, что они зашли в тупик. Клуб не собирался включать в сделку своих футболистов.
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
Комментарии
- 19 июля 2023
-
07:02
-
06:34
-
06:23
-
06:18
-
06:13
-
06:06
-
05:59
-
05:39
-
05:35
-
05:28
-
05:20
-
05:17
-
05:15
-
05:02
-
04:52
-
04:30
-
04:18
-
04:10
-
04:01
-
03:56
-
03:50
-
03:42
-
03:37
-
02:52
-
02:41
-
02:39
-
02:27
-
01:52
-
01:46
-
01:41
-
01:23
-
00:46
-
00:43
-
00:35
-
00:33
Партнерский контент