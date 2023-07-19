«Палмейрас» отказался от перехода Вендела из-за требований «Зенита» — Ge Globo

Полузащитник «Зенита» Вендел, вероятно, не окажется в «Палмейрас» в летнее трансферное окно. Бразильский клуб вёл переговоры о переходе 25-летнего футболиста, но отказался после запрашиваемой цены и требований игрока. Об этом сообщает Ge Globo.

По сведениям источника, «Зенит» хочет получить € 20 млн, из которых € 5 млн — в качестве бонусов. «Палмейрас» понимает, что ещё сможет снизить цену, но она в любом случае будет недосягаемой для клуба. Также бразильцев смущают требования Вендела по зарплате.

Сообщается, что переговоры ещё закрыты, но представители «Палмейраса» понимают, что они зашли в тупик. Клуб не собирался включать в сделку своих футболистов.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: