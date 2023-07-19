«Зенит» потребовал за Вендела € 15 млн, «Палмейрас» не собирался платить больше € 10 млн

«Палмейрас» был заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Вендела, но отказался платить требуемую российским клубом сумму в € 15 млн. Зелёно-белые готовы были выплатить не более € 10 млн. Об этом сообщает журналист Фабио Лазаро в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что клубы ещё не закончили переговоры, но в «Палмейрасе» оценивают сделку как маловероятную. Вендел продолжает поиски нового клуба, так как не желает выступать за «Зенит», с которым в 2022 году переподписал контракт на пять лет. Бразилец не может воспользоваться правилом ФИФА именно из-за того, что заключил с российским клубом новое соглашение.

Вендел перешёл в «Зенит» в октябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн.