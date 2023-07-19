Уэйн Руни посоветовал Мэйсону Гринвуду уйти из «Манчестер Юнайтед»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о форварде команды Мэйсоне Гринвуде. Нынешний тренер «Ди-Си Юнайтед» считает, что игроку нужно покинуть английский клуб.
«Мэйсон находится в положении, в котором он застрял. Уверен, он просто хочет играть в футбол. Однако для клуба, его имиджа и других аспектов… Это сложный момент. Думаю, Гринвуду нужно уйти из «Манчестер Юнайтед» и развивать свою карьеру в другом месте.
Ему нужно вернуться в игру, он уже давно не выходил на поле. Со всем, что произошло, и с тем, сколько времени заняло внутреннее расследование, сейчас, вероятно, дело дошло до того, что Мэйсону просто нужно играть и попытаться вернуть карьеру в нужное русло», — приводит слова Руни The Athletic.
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