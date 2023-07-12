«Ювентус» связался с «Манчестер Юнайтед» по поводу аренды Гринвуда

Туринский «Ювентус» сделал запрос «Манчестер Юнайтед» по поводу аренды нападающего Мэйсона Гринвуда, сообщает La Repubblica.

По данным источника, помимо «старой синьоры», интерес к 23-летнему футболисту проявляют некоторые другие итальянские и английские клубы. Ранее в июле сообщалось, что «Аталанта» близка к оформлению арендного соглашения с «Юнайтед» по Мэйсону Гринвуду. Отмечалось, что сам форвард готов продолжить карьеру в Италии.

Прошлый сезон Гринвуд пропустил из-за отстранения. В сезоне-2021/2022 на счету молодого англичанина 24 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.